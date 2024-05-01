Çin-Fransa İlişkileri Çin-Fransa Ruhuna Bağlı Kalıyor - Son Dakika
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Çin-Fransa İlişkileri Çin-Fransa Ruhuna Bağlı Kalıyor

Çin'in Fransa Büyükelçisi Lu Shaye, Çin-Fransa ilişkilerinin uzun süredir Çin'in Batılı ülkelerle olan ilişkilerinin ön saflarında yer aldığını ve giderek daha stratejik, olgun ve istikrarlı hale geldiğini belirtti. Lu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ikili ilişkilerin uzun bir süre istikrarlı ve sağlıklı şekilde gelişiminin sağlanması için 'Çin-Fransa ruhu'nu hatırlattığını söyledi. Lu ayrıca, Çin-Fransa ilişkilerinin Çin-AB ilişkilerinin önemli bir bölümünü ve güçlü bir lokomotifini temsil ettiğine dikkat çekti.

01.05.2024 15:45
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PARİS, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Fransa Büyükelçisi Lu Shaye, Çin-Fransa ilişkilerinin "Çin-Fransa ruhuna" bağlı kalmak suretiyle uzun süredir Çin'in Batılı ülkelerle olan ilişkilerinin ön saflarında yer aldığını ve mevcut karmaşık uluslararası durumda giderek daha stratejik, olgun ve istikrarlı hale geldiğini söyledi.

Lu, Xinhua'ya verdiği özel söyleşide, "Ocak ayında Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünün kutlanması vesilesiyle, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ikili ilişkilerin uzun bir süre istikrarlı ve sağlıklı şekilde gelişiminin sağlanması için bağımsızlık, karşılıklı anlayış, öngörü, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği özelliklerine sahip 'Çin-Fransa ruhunu' bir kez daha hatırlattı" dedi.

Büyükelçi, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin (AB) ana üyelerinden biri olduğuna ve Çin-Fransa ilişkilerinin, Çin-AB ilişkilerinin önemli bir bölümünü ve güçlü bir lokomotifini temsil ettiğine dikkat çekti.

Lu, son yıllarda Çin ve Fransa'nın ilgili kurumlarının, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirdiğini ve üst düzey üç diyalog mekanizması olan stratejik diyalog, üst düzey ekonomik ve mali diyalog ile halklar arası etkileşime yönelik üst düzey diyalog mekanizması sayesinde Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını sürekli olarak zenginleştirdiğini vurguladı.

Büyükelçi, bu üç mekanizmanın sağladığı güçle Çin-Fransa ilişkilerinin yeni bir "hızlandırılmış yola" girdiğini belirtti.

Lu, Fransa'nın AB dahilinde reel anlamda Çin'in üçüncü en büyük ticaret ortağı ve üçüncü en büyük yatırım kaynağı olduğunu, Çin'in de Fransa'nın Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

Lu, "İki taraf, bir yandan geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirirken bir yandan da yeşil endüstri ve temiz enerji gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliği potansiyelini aktif şekilde genişletip bundan istifade ediyor" diye konuştu.

Büyükelçi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yaklaşmasıyla, Çin'le Fransa arasındaki spor işbirliğinin daha da güçlenmesinin beklendiğini söyledi.

Lu, Çin-Fransa ilişkilerinin gelişiminin yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunduğunu ve iki ülkenin de diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asli amaca bağlı kalması, geleceği olumlu şekilde karşılaması ve Çin-Fransa ilişkilerini daha güçlü ve daha dinamik hale getirmeye talip olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Emmanuel Macron, Xi Jinping, Fransa, Uluslararası, Diplomasi, Spor, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Fransa İlişkileri Çin-Fransa Ruhuna Bağlı Kalıyor - Son Dakika

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