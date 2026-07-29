Çin Fujian'da Rutin Sahil Güvenlik Devriyeleri - Son Dakika
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Çin Fujian'da Rutin Sahil Güvenlik Devriyeleri

Çin Fujian\'da Rutin Sahil Güvenlik Devriyeleri
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Çin, Fujian sahil güvenliği Kinmen yakınlarında rutin devriyelerle bölgedeki güvenliği artırdı.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenliği, çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian sahil güvenlik biriminin temmuz ayında söz konusu sularda kontrolü ve yönetimi güçlendirmek üzere bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, bu adımın Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini korumayı, ayrıca Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Fujian'da Rutin Sahil Güvenlik Devriyeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Fujian'da Rutin Sahil Güvenlik Devriyeleri - Son Dakika
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