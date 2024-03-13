Çin, Fukuşima'daki Nükleer Kirli Suyun Okyanusa Boşaltılmasına Karşı İhtiyati Tedbirler Alınmasını Destekliyor

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BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Fukuşima'daki nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması karşısında Çin ve diğer ülkelerin gıda güvenliği ve insan sağlığını korumak için ihtiyati tedbirler almasının tamamen meşru, makul ve gerekli olduğunu belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Çin'in Japonya menşeli tüm su ürünlerinin ithalatını askıya almasını kabul etmeyerek Çin'in bu tür düzenlemeleri derhal kaldırması yönünde çağrıda bulunmasına cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.

Fukuşima'daki nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılmasının tüm insanlığın sağlığını, küresel deniz ortamını ve uluslararası kamu yararını etkilediğini kaydeden Wang, boşaltma işlemi karşısında Çin ve diğer ülkelerin gıda güvenliği ve insan sağlığını korumak üzere ihtiyati tedbirler almasının tamamen meşru, makul ve gerekli olduğunu vurguladı.

Wang, Japonya'dan uluslararası toplumun endişelerine önem vermesini, ayrıca kirli suyun okyanusa boşaltılmasından kaynaklanan geri döndürülemez sonuçlardan kaçınmak için Japonya'ya komşu ülkeler ile diğer paydaşların yer alacağı ve uzun vadede nüfuzunu sürdürecek bağımsız bir uluslararası izleme mekanizmasının kurulmasına ilişkin tam işbirliği sergilemesini istedi.