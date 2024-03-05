Çin, Gençlerin İstihdamını Teşvik Etmek İçin Tedbirleri Güçlendirecek - Son Dakika
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Çin, Gençlerin İstihdamını Teşvik Etmek İçin Tedbirleri Güçlendirecek

Çin, gençlerin istihdamını teşvik etmek üzere tedbirleri güçlendirecek ve iş bulmaları veya iş kurmaları için kılavuzluk işlevini iyileştirecek. Ülkenin üniversite mezunu sayısının bu yıl 11,7 milyonu aşması beklenirken, Çin istihdamda istikrarı sağlamak ve gelir artışını teşvik etmek üzere bir dizi önlem alacak. Ayrıca, nüfusun yaşlanmasına karşı tıp ve sağlık hizmetleri kapasitesi artırılacak, sosyal güvenlik ve hizmetler iyileştirilecek ve bireysel emeklilik sistemi uygulanacak. Ülkenin güvenliği ve sosyal istikrarı da güvence altına alınacak.

05.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, gençlerin istihdamını teşvik etmek üzere tedbirleri güçlendirecek, iş bulmaları veya iş kurmaları için kılavuzluk işlevini iyileştirecek.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre ülkedeki üniversite mezunu sayısının bu yıl 11,7 milyonu aşması beklenirken, ülke istihdamda istikrarı sağlamak ve gelir artışını teşvik etmek üzere bir dizi önlem alacak.

Raporda, nüfusun yaşlanmasına karşı Çin'in tıp ve sağlık hizmetleri kapasitesini artıracağı, sosyal güvenlik ve hizmetleri iyileştireceği ve proaktif bir ulusal strateji izleyeceği belirtildi. Ayrıca ülke genelinde bireysel emeklilik sistemi uygulanacak.

İnsanların entelektüel ve kültürel yaşamlarının zenginleştirileceğini vurgulayan rapora göre, ülkenin güvenliği ve sosyal istikrarı da güvence altına alınacak.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gençlerin İstihdamını Teşvik Etmek İçin Tedbirleri Güçlendirecek - Son Dakika

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