Çin, Gençlerin İstihdamını Teşvik Etmek İçin Tedbirleri Güçlendirecek

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, gençlerin istihdamını teşvik etmek üzere tedbirleri güçlendirecek, iş bulmaları veya iş kurmaları için kılavuzluk işlevini iyileştirecek.
Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre ülkedeki üniversite mezunu sayısının bu yıl 11,7 milyonu aşması beklenirken, ülke istihdamda istikrarı sağlamak ve gelir artışını teşvik etmek üzere bir dizi önlem alacak.
Raporda, nüfusun yaşlanmasına karşı Çin'in tıp ve sağlık hizmetleri kapasitesini artıracağı, sosyal güvenlik ve hizmetleri iyileştireceği ve proaktif bir ulusal strateji izleyeceği belirtildi. Ayrıca ülke genelinde bireysel emeklilik sistemi uygulanacak.
İnsanların entelektüel ve kültürel yaşamlarının zenginleştirileceğini vurgulayan rapora göre, ülkenin güvenliği ve sosyal istikrarı da güvence altına alınacak.
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Edirne'de yapılan denetimlerde, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 28 Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şüpheli, pişman olduğunu öne sürerken, genç kız ise kasıtlı vurulduğunu iddia etti. Olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi.
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