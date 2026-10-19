Çin genelinde Chongyang Festivali için 18 Ekim'de çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Çin genelinde Chongyang Festivali için 18 Ekim'de çeşitli etkinlikler düzenlendi

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Çin genelinde Chongyang Festivali için 18 Ekim\'de çeşitli etkinlikler düzenlendi
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Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen ve Yaşlılar Günü olarak da bilinen festival, büyüklere saygı ile aile sevgisinin yaşatılmasını amaçlıyor.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen festival, Yaşlılar Günü olarak da biliniyor. Chongyang Festivali, ülkenin geleneksel değerleri arasında yer alan büyüklere saygıyı ve aile sevgisini yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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