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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua, son dönemde Güney Çin denizinde yaşanan gerginliklerle ilgili bir makale yayımladı. Makalede şu ifadeler yer aldı:

Çin'in sergilediği daimi itidal ve iyi niyete rağmen bazı Filipinli siyasetçiler Güney Çin Denizi'yle ilgili konularda Çin'i kışkırtmayı aktif şekilde sürdürüyor.

Birtakım politikacıların da desteğiyle gerçekleştirilen son provokasyon girişimlerinde, örgütlü şekilde hareket eden balıkçı tekneleri Huangyan Dao adası sularına izinsiz şekilde girmeye teşebbüs etti. Filipinler senato başkanı ve genelkurmay başkanı gibi üst düzey yetkililer ise Filipinler'in yasadışı şekilde işgal ettiği Zhongye Dao adalarını ziyaret etti.

Çin'in sergilediği iyi niyet ve itidale saygısızlık yapan bu provokasyonların altında mantık dışı istekler yatıyor. Bu provokasyonların Filipinler'in uzun dönemli çıkarlarına hizmet etmeyeceği ise kesin.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kaynaklarla ilgili olarak müşterek fayda doğrultusunda çalışıyor. Filipinler bölgesel barış ve istikrarı bozmaya devam ederse bu fırsatı kaçıracaktır.

Çin, denizdeki meseleleri ilgili taraflarla diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele almaya ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya devam edecektir.

Bununla birlikte Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarının ihlal edilmemesi şart olup, Çin'in meşru haklarını koruma kararlılığı sarsılmaz şekilde devam etmektedir.

Güney Çin Denizi'nde kısa süre önce yaşanan gerilimin, ABD'nin müdahalesi olmaksızın meydana gelmesi mümkün değildir. Washington'ın, Çin'i kontrol altına alma planı için Manila'yı piyon olarak kullanma oyununda elini yükselttiği açıktır.

Endonezya'nın önde gelen düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Veronika Saraswati, "ABD gibi bölge dışındaki ülkelerin müdahalesi, Güney Çin Denizi'ndeki durumu kötüleştirmekten başka işe yaramaz" diyor.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli profesör olan Joseph Matthews ise ABD ve müttefiklerinin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki provokatif davranışlarını desteklemek suretiyle tüm Asya Pasifik bölgesinde kaos, belirsizlik ve güvensizlik yarattığını vurguluyor.

İhtilaf ve güvensizliği körükleyen Filipinli politikacıların, Çin'in kendi temel çıkarlarına ilişkin konularda taviz vermeyeceğini anlaması gerekiyor. ABD ile birlikte hazırlanan bu tezgah geri tepecek ve Filipinler'in kendi çıkarları ile bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir.

Filipinler, çatışmacı ve provokatif bir yaklaşım geliştirmek yerine, kalıcı barış ve karşılıklı refahı güvence altına alacak diplomatik diyalog ve bölgesel işbirliğine öncelik vermelidir. Bu yolun seçilmemesi, ihtilafların artması ve bölgesel uyum için ihtiyaç duyulan güvenin sarsılması riskini taşıyor.