Çin, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Üzerine Yorum Yapmadı

Güncel

Çin, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sıkıyönetim ilanı ve bunun parlamentonun müdahalesiyle kaldırılmasına dair gelişmelerin "ülkenin iç işi" olduğunu belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin, ilgili olayları not etmiştir, Güney Kore'nin iç işlerine dair yorum yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'in Güney Kore'deki vatandaşlarından ilave güvenlik tedbirleri almalarını istediğini aktaran Sözcü Lin, Güney Kore yönetiminin Çin vatandaşlarının ve kurumlarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere etkin tedbirler alacağını umduklarını belirtti.

Lin, Çin'in, Kore sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Çin'in Seul Büyükelçiliği dün sıkı yönetim ilanı ve sonrasında vatandaşlarına güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmış, bu arada "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sonlandırdığını duyurmuştu.