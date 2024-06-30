Çin, Hainan'dan yeni bir iletişim uydusu fırlattı - Son Dakika
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Çin, Hainan'dan yeni bir iletişim uydusu fırlattı

Çin, Hainan\'dan yeni bir iletişim uydusu fırlattı

Çin, Hainan'ın kıyısında bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan Zhongxing-3A adlı iletişim uydusunu fırlatarak başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Uydu, ses, veri, radyo ve televizyon iletim hizmetleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 526. uçuş görevidir.

30.06.2024 10:28
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WENCHANG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin, Cumartesi günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısında yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Zhongxing-3A adlı uydu, Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin modifiye edilmiş bir versiyonu tarafından Beijing saatiyle akşam saat 19.57'de fırlatılarak planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

İletişim ve yayın uydusu olarak tasarlanan uydu ses, veri, radyo ve televizyon iletim hizmetleri sağlayacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 526. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Radyo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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