Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde bilişim destek kuvvetine bayrak takdim etti. Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etme çabalarını vurguladı.

20.04.2024 11:19
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BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde destek kuvvetine bayrak takdim etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etmeye yönelik yoğun çabaların altını çizdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu - Son Dakika

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