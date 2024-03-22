Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, İngiliz heyetle bir araya geldi

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BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, 12. Çin-İngiltere Liderlik Forumu için Çin'de bulunan İngiliz Muhafazakar Parti ve İşçi Partili milletvekillerinden oluşan heyetle Perşembe günü bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Wang, Çin'in modernleşme sürecini yüksek kaliteli kalkınmasıyla birlikte ilerlettiğini belirtti. Çin'in İngiltere ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Wang, İngiliz şirketlerin Çin'de yatırım yapmaya devam etmesi ve kalkınma fırsatlarını paylaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Çin Komünist Partisi'nin, ikili ilişkilerin gelişmesi için olumlu bir ortam yaratmak amacıyla Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi ile çeşitli şekillerde etkileşimi sürdürmeye, karşılıklı anlayışı geliştirmeye ve farklılıkları gidermeye hazır olduğunu belirten Wang, "Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı bahsi geçen çabalara olumlu katkılar sağlamaya hazır" dedi.

İngiltere-Çin Merkezi Başkanı ve eski Kabine Ofisi Bakanı David Lidington ve heyetteki diğer üyeler, ziyaretlerinde Çin'in kalkınma sürecini daha iyi anladıklarını ve iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları hakkında daha fazla bilgi edindiklerini söyledi.

Heyet, Çin hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek üzere İngiltere'deki tüm sektörlerden daha fazla insanı Çin'e getirmeye hazır olduklarını ifade etti.