Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, İngiliz heyetle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, İngiliz heyetle bir araya geldi

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'de bulunan İngiliz Muhafazakar Parti ve İşçi Partili milletvekillerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Wang, Çin'in modernleşme sürecini yüksek kaliteli kalkınmasıyla birlikte ilerlettiğini belirtti ve İngiltere ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Heyet ise Çin'in kalkınma sürecini daha iyi anladıklarını ve iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları hakkında daha fazla bilgi edindiklerini söyledi.

22.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, 12. Çin-İngiltere Liderlik Forumu için Çin'de bulunan İngiliz Muhafazakar Parti ve İşçi Partili milletvekillerinden oluşan heyetle Perşembe günü bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Wang, Çin'in modernleşme sürecini yüksek kaliteli kalkınmasıyla birlikte ilerlettiğini belirtti. Çin'in İngiltere ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Wang, İngiliz şirketlerin Çin'de yatırım yapmaya devam etmesi ve kalkınma fırsatlarını paylaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Çin Komünist Partisi'nin, ikili ilişkilerin gelişmesi için olumlu bir ortam yaratmak amacıyla Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi ile çeşitli şekillerde etkileşimi sürdürmeye, karşılıklı anlayışı geliştirmeye ve farklılıkları gidermeye hazır olduğunu belirten Wang, "Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı bahsi geçen çabalara olumlu katkılar sağlamaya hazır" dedi.

İngiltere-Çin Merkezi Başkanı ve eski Kabine Ofisi Bakanı David Lidington ve heyetteki diğer üyeler, ziyaretlerinde Çin'in kalkınma sürecini daha iyi anladıklarını ve iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları hakkında daha fazla bilgi edindiklerini söyledi.

Heyet, Çin hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek üzere İngiltere'deki tüm sektörlerden daha fazla insanı Çin'e getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, İngiliz heyetle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 17:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, İngiliz heyetle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement