Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. dönemi başladı

Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 14. döneminin ikinci yıllık genel kurul toplantısının açılışı yapıldı.
Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katıldı.
Oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.
Vang, raporun sunuşunda yaptığı konuşmada, ülkenin reform ve dışa açılma sürecinin derinleştirilmesi, yüksek kalite kalkınma hedefinin ve sosyal istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.
"Bütüncül süreç demokrasisi"
Danışma meclisinin Çin'in "bütüncül süreç demokrasisi" açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Vang, ÇHSDK'nin son bir yılda 5 bin 621 öneri topladığını, bunların 4 bin 791'inin ilgili makamlara ilettiğini ve bu önerilerin yüzde 99,9'unun işleme alındığını belirtti.
Vang, Çin'in son bir yılda Kovid-19 salgınını kontrol altına aldığını, yüksek kalite kalkınmada ve teknolojik inovasyonda yeni ilerlemeler sağladığını, "güvenli kalkınmanın" temelini güçlendirdiğini ifade etti.
ÇHSDK'nin inovasyona dayalı kalkınma politikalarından, özel sektörün desteklenmesine, Çin kültürünün gelişiminden doğum oranlarının iyileştirilmesine dek ulusal kalkınma paradigmasına katkı yapan önerilerde bulunduğuna dikkati çeken Vang, danışma meclisinin rolünün yalnızca politikaları istişare etmek değil, ülkenin geleceğini aktif olarak şekillendirmek olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.
Oturumda ayrıca 14. ÇHSDK Ulusal Komitesinin 2. Genel Kurulu'nun gündemi görüşülerek onaylandı.
Danışma meclisi, 14. döneminin ikinci genel kurulunu yapıyor
Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren ÇHSDK'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi buluyor.
Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi ile aynı günlerde yapıyor.
ÇHSDK'nin 14. döneminin ikinci genel kurul toplantısı 10 Mart'a kadar sürecek.
Son Dakika › Güncel › Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. dönemi başladı - Son Dakika
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