Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı

Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının açılışı yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katıldı.

Oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.

Raporda, Ulusal Komitenin son bir yılda 5 bin 992 öneri aldığı ve bunlardan 5 bin 61'inin değerlendirildiği belirtildi.

Oturumda genel kurul gündemi de görüşülerek onaylandı.

Danışma meclisi

Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren ÇHSDK'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi buluyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile aynı günlerde yapıyor.

Ülkede o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.

ÇHSDK'nin 14. döneminin 4. genel kurul toplantısı 11 Mart'a kadar sürecek.