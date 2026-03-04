Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı

04.03.2026 15:05
Çin'in danışma meclisi ÇHSDK'nın 14. dönem 4. genel kurulu Pekin'de başladı, rapor sunuldu.

Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının açılışı yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katıldı.

Oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.

Raporda, Ulusal Komitenin son bir yılda 5 bin 992 öneri aldığı ve bunlardan 5 bin 61'inin değerlendirildiği belirtildi.

Oturumda genel kurul gündemi de görüşülerek onaylandı.

Danışma meclisi

Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren ÇHSDK'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi buluyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile aynı günlerde yapıyor.

Ülkede o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.

ÇHSDK'nin 14. döneminin 4. genel kurul toplantısı 11 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı

SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı - Son Dakika
