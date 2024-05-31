Çin, havacılık ve uzay sektörlerindeki bazı bileşen ve teknolojilerin ihracatına kısıtlama getiriyor

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere havacılık ve uzay sektörlerindeki bazı bileşen ve teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyon Ekipman Geliştirme Departmanı'nın Perşembe günü ortaklaşa yayımladığı genelgeye göre, söz konusu hamle ulusal güvenliği korumayı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve diğer uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçlıyor.

Genelge uyarınca ihracat kontrolüne tabi kalemler arasında havacılık ve uzay sektöründe iskelet parçaları ve motor imalatına ilişkin ekipman, yazılım ve teknolojiler, gaz türbini motorları ve gaz türbinlerinin imalatına yönelik ekipman, yazılım ve teknolojiler, uzay giysilerinin başlık siperlerine ilişkin ekipman, yazılım ve teknolojiler ile ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen fiber yer alıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, medyadan gelen sorulara yanıt olarak çevrimiçi yayımladığı açıklamada, "Belirli kalıplara, belirli fiber malzemelere ve ilgili diğer kalemlere ihracat kontrolleri getirmek uluslararası bir uygulamadır" dedi.

İhracat kontrol politikalarının herhangi bir ülke ya da bölgeyi hedef almadığını belirten açıklamada, ilgili yönetmeliklere uygun olan ihracatlara onay verileceği kaydedildi.

Açıklamada Çin hükümetinin dünya barışını ve komşu bölgelerin istikrarını sıkı sıkıya koruduğu, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini gözettiği ve ilgili yönetmeliklere uygun ticaretin gelişimini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Bununla birlikte hükümetin, herhangi bir ülke ve bölgenin Çin'den gelen kontrollü ürünleri kullanarak Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınmasını baltalayacak faaliyetlere girişmesine karşı olduğu vurgulandı.