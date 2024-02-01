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Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı, dış ticarette büyük bir atılım kaydetti - Son Dakika
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Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı, dış ticarette büyük bir atılım kaydetti

Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi\'nin Heihe Alanı, dış ticarette büyük bir atılım kaydetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Heihe kentinde bulunan Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı, 2023 yılında yüzde 56,9'luk büyüme kaydederek toplam 24,482 milyar yuan (yaklaşık 3,4 milyar ABD doları) tutarında ithalat ve ihracat değerine ulaştı. Ayrıca, yabancı sermayeli 16 şirketi kendine çeken alan, bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artışla 1,273 milyon ABD doları tutarında doğrudan yabancı sermaye kullandı.

01.02.2024 18:09  Güncelleme: 18:09
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HEİHE, 1 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Heihe kentinde bulunan Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı görülüyor, 31 Ocak 2024.

2023 yılında dış ticarette büyük bir atılım yapan Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı, yıllık yüzde 56,9'luk büyüme kaydederek toplam 24,482 milyar yuan (yaklaşık 3,4 milyar ABD doları) tutarında ithalat ve ihracat değerine ulaştı. Yabancı sermayeli 16 şirketi kendine çeken alan, bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artışla 1,273 milyon ABD doları tutarında doğrudan yabancı sermaye kullandı. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Bölgesi'nin Heihe Alanı, dış ticarette büyük bir atılım kaydetti - Son Dakika
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