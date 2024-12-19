Çin-Hindistan Sınır Sorunu İçin İlk Toplantı - Son Dakika
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Çin-Hindistan Sınır Sorunu İçin İlk Toplantı

Çin ve Hindistan, 2019'dan sonra sınır meselelerini görüşmek için Pekin'de toplandı.

19.12.2024 22:47
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Çin- Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı, 2019'dan bu yana ilk kez düzenlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval başkanlığındaki heyetler, Pekin'de bir araya geldi.

Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgesinde 2020'de yaşanan çatışmanın yol açtığı gerilim nedeniyle askıya alınan diyalog toplantısı, 5 yıl aradan sonra ilk kez yapıldı.

Taraflar, toplantının ardından ihtilaflı sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata vardı.

6 maddelik mutabakat

Mutabakat kapsamında taraflar, iki ülkenin sınırdaki gerilimin giderilmesi için ekim ayında vardığı anlaşmanın uygulamasının sürdürülmesi, sınır sorununun ilişkilerin genelinden ayrı tutularak ikili ilişkilerin gelişimini etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Sınır sorununa 2025 yılında adil, makul ve karşılıklı uzlaşılabilir bir çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere pozitif adımlar atılması gerektiğinde hemfikir olan taraflar, sınır bölgelerinin yönetimi ve kontrolüne ilişkin kuralların daha fazla iyileştirilmesi ve güven artırıcı önlemlerle sürdürülebilir barış ve huzur ortamının sağlaması gereğinin altını çizdi.

Taraflar, sınır ötesi temasların ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Çinli Budistlerin Tibet'i ziyaretlerinin, sınır aşırı nehir işbirliğiyle Natula sınır ticaretinin sürdürülmesinde anlaştı.

Özel Temsilciler Toplantısı mekanizmasının güçlendirilmesi, diplomatik ve askeri müzakerelerle eş güdümünün artırılmasında hemfikir olan taraflar, yeni tur toplantının gelecek yıl Hindistan'da yapılacağını bildirdi.

Taraflar ayrıca ortak kaygı konusu olan ikili, uluslararası ve bölgesel konularda kapsamlı ve derin görüş alışverişinde bulundu ve Çin ile Hindistan arasında istikrarlı, öngörülebilir ve iyi ilişkilerin kurulmasının uluslararası barış ve istikrar açısından önemine dikkati çekti.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 22 Ekim'de iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin-Hindistan Sınır Sorunu İçin İlk Toplantı - Son Dakika

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