Çin, Huangyan Adası\'nda Gerekli Tedbirleri Almak Durumunda Kaldı

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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler'in Huangyan Adası sularında gerçekleştirdiği bir dizi eyleme yanıt olarak Çin'in gerekli tedbirleri almak durumunda kaldığını bildirdi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde bulunan Huangyan Adası'nın girişine Çin'in kısa süre önce tekrar yüzen bariyer yerleştirdiğine dair basında çıkan haberlerin doğruluğunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Huangyan Adası'nın her zaman Çin toprağı olduğunu vurgulayan Mao, Filipinler'in Huangyan Adası sularında Çin'in egemenliğini ihlal eden bir dizi eylemine karşılık olarak, Çin'in kendi toprak egemenliğini ve deniz haklarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.