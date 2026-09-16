Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı\'nı açtı

NANNİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, güneybatısındaki iç bölgelerin kıyı kesimine ulaşarak denizaşırı pazarlara açılmasını sağlayacak yeni bir kanalı hizmete soktu.

Çarşamba günü gemi trafiğine açılan Pinglu Kanalı, ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerdeki denizaşırı pazarlara kısa yoldan erişim imkanı sağlıyor.

72,7 milyar yuan (yaklaşık 10,75 milyar ABD doları) maliyetle inşa edilen 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'den Beibu Körfezi'ne uzanıyor. Beibu Körfezi, ülkenin güneybatısındaki bölgelerin büyük bölümü için en yakın deniz erişim noktası konumunda.