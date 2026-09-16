Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı'nı açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı'nı açtı

Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı\'nı açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, güneybatısındaki iç bölgeleri kıyı kesimine ulaştırarak denizaşırı pazarlara bağlayacak Pinglu Kanalı'nı Çarşamba günü gemi trafiğine açtı. 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, ASEAN üyesi ülkelerdeki pazarlara kısa yoldan erişim sağlayacak.

NANNİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, güneybatısındaki iç bölgelerin kıyı kesimine ulaşarak denizaşırı pazarlara açılmasını sağlayacak yeni bir kanalı hizmete soktu.

Çarşamba günü gemi trafiğine açılan Pinglu Kanalı, ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerdeki denizaşırı pazarlara kısa yoldan erişim imkanı sağlıyor.

72,7 milyar yuan (yaklaşık 10,75 milyar ABD doları) maliyetle inşa edilen 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'den Beibu Körfezi'ne uzanıyor. Beibu Körfezi, ülkenin güneybatısındaki bölgelerin büyük bölümü için en yakın deniz erişim noktası konumunda.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı'nı açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:36:31. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, iç bölgeleri ASEAN pazarlarına bağlayan Pinglu Kanalı'nı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement