Çin, İç Moğolistan\'da Rüzgar Enerjisinden Hidrojen ve Metanol Üretecek

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HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde imzalanan bir geliştirme anlaşmasına göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hinggan Ligi'nde 2 milyon kW rüzgar enerjisinden hidrojen ve metanol üretecek bir proje başlatılacak.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi tarafından toplam 16 milyar yuan (yaklaşık 2,25 milyar ABD doları) yatırımla yürütülecek projenin yıllık yaklaşık 107.900 ton hidrojen ve yaklaşık 800.000 ton metanol üretmesi bekleniyor.

Projenin 1 milyon kW rüzgar enerjisi kapasitesine sahip ilk aşamasının 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projede kullanılan teknoloji rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürüyor ve elektriği, sudan hidrojen ve oksijen üretmek için kullanıyor. Hidrojen daha sonra metanol sentezinde kullanılabilecek.

Bu teknoloji rüzgar kaynaklarını verimli bir şekilde kullanırken fosil yakıtlara olan bağımlılığı ve sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Proje tamamlandıktan sonra, yaklaşık 2 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlanması ve karbondioksit emisyonlarının yılda yaklaşık 5,3 milyon ton civarında azaltılması bekleniyor.