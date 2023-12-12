 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı

Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı. Tedbirler, denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı
12.12.2023 - 14:21,
Abone Ol

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı'nda ihraç edilmek üzere yüklenmeyi bekleyen araçlar görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak üzere bir dizi tedbir yayımladı.

Devlet Konseyi'ne göre söz konusu hızlanma, yeni bir kalkınma modelinin inşası ve yüksek kaliteli kalkınmanın teşviki için elzem olup aynı zamanda ekonomik kalkınmanın teşviki, iç talebin genişlemesi ve işletmelerin istikrara kavuşturulmasında da önemli bir rol oynuyor.

Tedbirler; denetim, standartların birbirine yaklaştırılması ve sorunsuz iç ve dış ticaret kaynak akışının kolaylaştırılması dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ticaret kuralları ve sistemlerinin uyumunu artıracak.

Devlet Konseyi, tedbirlerin ayrıca iç ve dış pazar kanallarının koordinasyonunu teşvik edeceğini, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için ortamı iyileştireceğini ve kilit alanlarda entegre kalkınmayı hızlandıracağını kaydetti.

Konsey, iç ve dış ticaretin entegre gelişimi için Çin'in mali ve finansal desteği de güçlendireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Aralık, Çin, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, iç ve dış ticaretin entegre gelişimini hızlandırmak için tedbirler aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement