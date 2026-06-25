Çin İhracat Kontrolünde Yeni Adımlar

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, çift kullanımlı stratejik maden ürünlerinin ihracat kontrolü konusundaki usulsüzlüklerle ilgili bildirimlerin ele alınmasının daha da geliştirilmesine yönelik adımları duyurdu.

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, İhracat Kontrol Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca tüm kuruluş ve bireylerin, şüphelendikleri usulsüzlükleri ulusal ihracat kontrol yetkililerine bildirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Sözcü, söz konusu ürünlere ilişkin bildirimlerin ele alınışının daha da optimize edilmesi ve kolluk kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artırılmasının, hem ülkenin ihracat kontrol sisteminin iyileştirilmesi açısından temel bir gereklilik hem de ulusal güvenlik ve çıkarların korunmasına yönelik olağan bir önlem olduğunu ifade etti.

Denetimde ihbarlardan yararlanılmasının, yaygın bir uluslararası uygulama olduğunu kaydeden sözcü, birçok ülkede bu konuyla ilgili hükümlerin yürürlükte olduğunu kaydetti.

Sözcü, çift kullanımlı stratejik maden ürünlerinin ihracat kontrolü konusunda ülkenin bildirim sistemini iyileştirmek amacıyla uluslararası deneyimlerden yararlanılmasının, ilgili ürünlerin yasadışı amaçlarla kullanılmasını etkin şekilde önleyebileceğini, dünya barışını daha iyi koruyabileceğini ve büyük bir ülke olan Çin'in sorumluluk bilincini ortaya koyabileceğini belirtti.

Bildirimlerin ele alınışına ilişkin uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan sözcü, bildirimlerde alınan ipuçlarının daha iyi değerlendirilebilmesi için bildirim yöntemleri ve bildirimlerin içeriği gibi ayrıntıların daha da netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, ilgili makamların bildirimlerle ilgili işlemleri yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürüteceğini ve kurallara uyan ticari işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini koruyacağını ifade etti.