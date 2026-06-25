Çin İhracat Kontrolünde Yeni Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin İhracat Kontrolünde Yeni Adımlar

25.06.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, çift kullanımlı maden ürünlerinin ihracat kontrolündeki usulsüzlükleri önlemek için önlemler alıyor.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, çift kullanımlı stratejik maden ürünlerinin ihracat kontrolü konusundaki usulsüzlüklerle ilgili bildirimlerin ele alınmasının daha da geliştirilmesine yönelik adımları duyurdu.

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, İhracat Kontrol Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca tüm kuruluş ve bireylerin, şüphelendikleri usulsüzlükleri ulusal ihracat kontrol yetkililerine bildirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Sözcü, söz konusu ürünlere ilişkin bildirimlerin ele alınışının daha da optimize edilmesi ve kolluk kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artırılmasının, hem ülkenin ihracat kontrol sisteminin iyileştirilmesi açısından temel bir gereklilik hem de ulusal güvenlik ve çıkarların korunmasına yönelik olağan bir önlem olduğunu ifade etti.

Denetimde ihbarlardan yararlanılmasının, yaygın bir uluslararası uygulama olduğunu kaydeden sözcü, birçok ülkede bu konuyla ilgili hükümlerin yürürlükte olduğunu kaydetti.

Sözcü, çift kullanımlı stratejik maden ürünlerinin ihracat kontrolü konusunda ülkenin bildirim sistemini iyileştirmek amacıyla uluslararası deneyimlerden yararlanılmasının, ilgili ürünlerin yasadışı amaçlarla kullanılmasını etkin şekilde önleyebileceğini, dünya barışını daha iyi koruyabileceğini ve büyük bir ülke olan Çin'in sorumluluk bilincini ortaya koyabileceğini belirtti.

Bildirimlerin ele alınışına ilişkin uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan sözcü, bildirimlerde alınan ipuçlarının daha iyi değerlendirilebilmesi için bildirim yöntemleri ve bildirimlerin içeriği gibi ayrıntıların daha da netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, ilgili makamların bildirimlerle ilgili işlemleri yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürüteceğini ve kurallara uyan ticari işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini koruyacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İhracat Kontrolünde Yeni Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çin İhracat Kontrolünde Yeni Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.