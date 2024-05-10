Çin, İhtiyaç Sahibi İnsanlara İstihdam Sağlayan Programları Desteklemek İçin 1,62 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ihtiyaç sahibi insanlara bir yardım biçimi olarak istihdam sağlayan programları desteklemek üzere bu yıl 11,5 milyar yuan (yaklaşık 1,62 milyar ABD doları) yatırımda bulundu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı'yla ortaklaşa tahsis edilen yatırım 2.700'den fazla iş yardımı programını desteklemekte kullanılırken, kırsal bölge sakinlerine de 250.000 istihdam yarattı.

İş yardımı programları, özellikle yoksulluktan kurtarılan kırsal bölge sakinleri, yoksulluğa dönme riski bulunan savunmasız bireyler ve memleketlerine dönüş yapan göçmen işçiler başta olmak üzere istihdam ihtiyacı bulunan kişileri hedefliyor. Programlar, bu kişilerin yaşadıkları bölgelerde iş bulmalarına yardım etmek üzere tasarlandı.

Komisyon, istihdamın artırılması ve yerel halkın gelirlerinin yükseltilmesi için yerel yönetimlerden iş yardımı programlarının başlangıç süreçlerini hızlandırmalarını istedi.