Çin, İki Uyduyu Uzun Yürüyüş-2C ile Fırlattı - Son Dakika
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Çin, İki Uyduyu Uzun Yürüyüş-2C ile Fırlattı

Çin, Uzun Yürüyüş-2C roketi ile Siwei Gaojing-1 03 ve 04 uydularını başarıyla fırlattı.

27.02.2025 17:16
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JİUQUAN, 27 Şubat (Xinhua) -- İki uydu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Şubat 2025.

Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, yerel saatle 15.08'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı ve Siwei Gaojing-1 03 ile Siwei Gaojing-1 04 uydularını önceden belirlenmiş yörüngelerine gönderdi.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 561. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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