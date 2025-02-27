Çin, İki Uyduyu Uzun Yürüyüş-2C ile Fırlattı

JİUQUAN, 27 Şubat (Xinhua) -- İki uydu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Şubat 2025.
Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, yerel saatle 15.08'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı ve Siwei Gaojing-1 03 ile Siwei Gaojing-1 04 uydularını önceden belirlenmiş yörüngelerine gönderdi.
Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 561. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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