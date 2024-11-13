Çin İklim Değişikliği İçin Erken Uyarı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin İklim Değişikliği İçin Erken Uyarı Çağrısı Yaptı

Ding Xuexiang, iklim uyumunu artırmak ve erken uyarı sistemlerini güçlendirmek için öneriler sundu.

13.11.2024 13:19
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BAKÜ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve iklim uyum kapasitesinin artırılması çağrısı yaptı.

Ding, söz konusu ifadeleri salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde Çin tarafından düzenlenen üst düzey bir toplantıda yaptığı konuşmada kullandı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi olan Ding, meteorolojik erken uyarı konusunda uluslararası işbirliğine büyük önem verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Xi'nin bu konuda özel talimatlar verdiğini belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğinin küresel etkisinin sürekli arttığını ve sık sık yaşanan aşırı hava olaylarının insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da eşi görülmemiş zorluklar getirdiğini kaydeden Ding, herkes için erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve iklim uyum kapasitesinin artırılmasının giderek daha önemli ve acil hale geldiğini sözlerine ekledi.

BM Herkes için Erken Uyarı girişiminin uygulanmasını ilerletmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni ve daha fazla katkı vermek üzere tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını ifade eden Ding, üç maddelik bir öneride bulundu.

Ding, öncelikle iklim yönetişimine bilimsel destek vermek üzere ortaklaşa olarak küresel risk değerlendirme yeteneklerinin iyileştirilmesi ve iklim risk değerlendirmelerinin standartlaştırılmasının teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

Ding, ikinci olarak ortaklaşa olarak bir küresel erken uyarı ağının inşa edilmesi, teknoloji paylaşımının sağlanması, sistemler arası bağlantının artırılması ve küresel erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi yönünde çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Üçüncü olarak ortaklaşa olarak bir iklim uyum ortaklığının kurulmasını öneren Ding, iklim değişikliği karşısında erken uyarı amaçlı önemli bir Güney-Güney işbirliği projesi geliştirip uygulayacaklarını ve meteorolojik gözlem ekipmanları, erken uyarı sistemleri ve kapasite oluşturma eğitimleri sağlayarak diğer gelişmekte olan ülkeleri destekleyeceklerini belirtti.

Toplantı sırasında Çin'in İklim Değişikliğine Uyum İçin Erken Uyarı Eylem Planı (2025-2027) da açıklandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, İklim Değişikliği, Politika, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

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