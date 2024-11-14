Çin İklim Mücadelesinde Kararlılık Vurguladı - Son Dakika
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Çin İklim Mücadelesinde Kararlılık Vurguladı

Ding Xuexiang, iklim değişikliğiyle mücadelede Çin'in eylemlerinin süreceğini açıkladı.

14.11.2024 12:00
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BAKÜ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, iklim değişikliğiyle aktif şekilde mücadele konusundaki kararlılık ve eylemlerinin sarsılmadan devam edeceğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi olan Ding, söz konusu açıklamayı çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki görüşmesinde yaptı. İkili, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde düzenlenen Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi sırasında bir araya geldi.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal stratejiyi kararlılıkla uyguladıklarını ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı yüksek kaliteli büyümenin kilit unsurları haline getirdiklerini söyleyen Ding, hem ekolojik hem de ekonomik faydalar elde etmek üzere bir dizi politika ve tedbir geliştirip uyguladıklarını ifade etti.

Çin'in 2030'dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötr olma hedeflerinin bilinçli ve ciddi bir vaat olduğunu vurgulayan Ding, iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarının tatbiki eylemlerde yattığını ve Çin'in sözlerini her zaman tuttuğunu belirtti.

Ding, uluslararası konjonktürdeki ya da diğer ülkelerin politikalarındaki değişikliklere bakmaksızın iklim değişikliğiyle etkin mücadele kararlılık ve eylemlerinin sarsılmadan devam edeceğini vurguladı.

Çok taraflılığı kararlılıkla savunduklarını kaydeden Ding, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi ve küresel iklim yönetişiminin ana kanalı olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni her zaman desteklediklerini söyledi.

Büyük ülke olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğine önemli katkılarda bulunduklarını kaydeden Ding, çok taraflı iklim sürecine olumlu ivme kazandırmak için pratik ve açık diyalog kurmak, tek taraflılığı reddetmek ve COP29'da olumlu sonuçlar elde etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Guterres ise BM'nin Çin'in "çift karbon" hedeflerine yönelik çaba ve katkılarını takdir ettiğini belirtirken, BM'ye uzun süredir verdiği güçlü destek için Çin'e teşekkür etti.

Guterres, BM'nin çok taraflılığı ortaklaşa desteklemek, COP29'un başarılı olmasını sağlamak ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere Çin'le işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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