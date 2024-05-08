Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Sırbistan ziyareti çerçevesinde Sırbistan ile Çin arasında 28 iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Çin ile Sırbistan arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkiler "ortak gelecek" seviyesine yükseltildi.

08.05.2024 20:46
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- Çin ile Sırbistan arasında 28 anlaşma imzalandı

BELGRAD - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Sırbistan ziyareti çerçevesinde Sırbistan ile Çin arasında 28 iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Çin ile Sırbistan arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkiler "ortak gelecek" seviyesine yükseltildi.

Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı kapsayan 5 yıl sonra ilk Avrupa turu çerçevesinde Sırbistan'a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu sabah başkent Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesinde toplanan yüzlerce kişi de iki ülkenin bayraklarını sallayarak Çin yanlısı sloganlar attı. Törenin sona ermesinin ardından Xi ve Vucic ikili görüşmeye geçti. İki lider daha sonra Sırbistan ile Çin hükümetlerarası toplantısına başkanlık etti.

Toplantıların ardından gerçekleştirilen imza töreninde Vucic ile Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın seviyesinin yükseltilmesi ve yeni dönemde Sırbistan ve Çin'in "ortak geleceğinin" inşasına ilişkin ortak bildiriye imza attı. Çin ve Sırbistan hükümetleri arasında ise altyapı, ticaret, bilim, ekoloji, teknoloji, kültür, spor ve adli alanlar ile Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin uygulanması konusunda koordinasyon mekanizması kurulmasını da içeren 28 belgeye imza atıldı.

"Çelikten dostluğumuzu hiç kimse bozamayacak"

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin ile Sırbistan'ın "çelikten" dostluklarını hiç kimsenin bozamayacağını söyledi. Çin'e Sırbistan'a yatırım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Vucic, Sırbistan'ın en büyük üç ihracatçısının Çinli şirketler olduğunu ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın en büyük bağışçısının da Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Sırbistan'ın uluslararası alanda büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ve Birleşmiş Milletler'deki meselelerde Çin'in sağlam desteğine sahip olacaklarını söyleyen Vucic, diğer yandan Tayvan, Doğu Türkistan ve Hong Kong meselelerinin de Çin'in kendi iç sorunları olduğu görüşünde olduklarını ve bu çerçevede tek Çin prensibini desteklediklerini ifade etti. Vucic, "Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi meselesi. Bu meseleleri kendileri nasıl çözmek isterlerse o şekilde olacaktır. Böylesi konularda her zaman Sırbistan Cumhuriyeti'nin desteğine sahip olacaklardır. Çünkü bunlar Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuka dayanan konular" diye konuştu. Vucic, Çin'in Kosova konusunda Sırbistan'a verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

"Sırbistan, ortak bir gelecek inşa ettiğimiz ilk Avrupa ülkesi"

Çin Devlet Başkanı Xi ise Çin ile Sırbistan ilişkilerinin tarihinde yeni bir dönem başlattıklarını ifade ederek, "Sırbistan, ortak bir gelecek inşa ettiğimiz ilk Avrupa ülkesi oluyor" dedi. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler ile imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Xi, "Sırbistan ve Çin, uluslararası planda birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Çin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafaza edilmesini destekliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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