Çin İletişim Bankası Dubai'de Ortadoğu Şubesini Açtı - Son Dakika
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Çin İletişim Bankası Dubai'de Ortadoğu Şubesini Açtı

Çin İletişim Bankası, Dubai'de ilk Ortadoğu şubesini açarak bölgedeki finansal işbirliğini artırmayı hedefliyor.

29.11.2024 11:28
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DUBAİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai merkezli devlete ait ticari bankası olan İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açtı.

Çarşamba günkü açılış töreninde konuşan bankanın Denetim Kurulu Başkanı Xu Jiming, yeni şubenin Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumunun avantajlarından faydalanacağını söyledi. Ortadoğu şubesinin bölgenin hızlı kalkınması ve derinleşen Çin-BAE işbirliğinin getirdiği fırsatları da değerlendireceğini ifade eden Xu, Çin İletişim Bankası'nın ikili ticaret ve yatırımı teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Törende konuşan Çin'in Dubai Başkonsolosu Ou Boqian ise bankaya Çin ve BAE arasındaki finans ve yatırım bağlarını geliştirmek için finans merkezleri olarak hem Shanghai hem de Dubai'nin sunduğu benzersiz avantajları kullanma tavsiyesinde bulundu.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi Otoritesi CEO'su Arif Amiri, Çin ve BAE arasındaki finansal işbirliğini güçlendirmek üzere Çin İletişim Bankası ile çalışma konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Çin İletişim Bankası, bu yeni şube ile 5 kıtadaki yurtdışı şubesi ve temsilcilik ofisi sayısını 24'e çıkararak, büyük finans merkezlerindeki 67 uluslararası şubeyi kapsayan küresel ağını daha da güçlendirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güney Asya, Shanghai, Ekonomi, Afrika, Finans, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İletişim Bankası Dubai'de Ortadoğu Şubesini Açtı - Son Dakika

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