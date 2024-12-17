Çin, İlk Alçak Dünya Yörüngesi Uydularını Fırlattı

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WENCHANG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan bir Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve taşıyıcı rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusu, 16 Aralık 2024.

Çin, uydu interneti sağlayacak alçak Dünya yörüngesindeki ilk uydu grubunu pazartesi günü başarıyla uzaya fırlattı. Beijing saatiyle 18: 00'de fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine yerleşti.

Uydu, internet hizmetleri sunan yüksek yörüngeli uydu grubunun üçüncü üyesi oldu. (Fotoğraf: Du Xinxin/Xinhua)