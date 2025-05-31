Çin İmalat Sektöründe İyileşme İşaretleri - Son Dakika
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Çin İmalat Sektöründe İyileşme İşaretleri

31.05.2025 15:29
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Çin'in imalat PMI endeksi mayıs ayında 49,5'e çıkarak üretim ve piyasa beklentilerinde iyileşme gösterdi.

BEİJİNG, 3 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in imalat faaliyetleri mayıs ayında üretimin hızlanması ve piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle iyileşme işaretleri göstermeye devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cumartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayısta nisana göre 0,5 puan artarak 49,5 seviyesine yükseldi.

50'nin üzerindeki PMI değerleri genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

NBS İstatistikçisi Zhao Qinghe, iyileşmenin hızlanan üretimi ve daha olumlu iş beklentilerini yansıttığını söyledi.

Üretim alt endeksi, üretimin hızlanmasıyla önceki aya göre 0,9 puan artarak 50,7'ye yükseldi. Yeni siparişler endeksi de 0,6 puanlık artışla 49,8 seviyesine çıktı.

Büyük işletmeler için PMI endeksi nisana göre 1,5 puan artışla 50,7'ye yükselerek genişleme bölgesine geri döndü. Bu, büyük firmalar için koşulların iyileştiği anlamına geliyor.

Yüksek teknoloji imalatı üst üste dördüncü ayda da genişlemesini sürdürerek 50,9 seviyesine ulaşırken, ekipman imalatı alt endeksi 51,2'ye, tüketim malları sektörü alt endeksiyse 50,2'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinde iyileşme görüldüğünü belirten Zhao, üretim ve ticari faaliyet beklenti endeksinin önceki aya göre 0,4 puan artarak 52,5'e yükseldiğini ve bunun da imalat işletmelerinin yakın vadeli büyüme beklentilerine olan güvenlerinin istikrarlı şekilde sürdüğü anlamına geldiğini söyledi.

Analistlere göre imalat PMI verilerindeki toparlanmanın devam etmesi, iş beklentilerindeki iyileşme ve üretim faaliyetlerindeki toparlanma işaretleriyle birlikte, yoğunlaştırılmış makroekonomik politika önlemlerinin etkilerinin ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor.

Cumartesi günü açıklanan veriler, imalat dışı PMI değerinin mayıs ayında 50,3 seviyesinde gerçekleştiğini, nisandaki 50,4 seviyesine kıyasla hafif bir düşüş yaşanmasına karşın hala genişleme bölgesinde kaldığını gösterdi.

Zhao, hizmet sektörünün İşçi Bayramı tatili sırasında tatil bağlantılı turizm ve yeme-içme sektöründeki tüketiminin desteğiyle istikrarlı ivmesini koruduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

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