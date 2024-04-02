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Çin'in Alçak İrtifa Ekonomisi 2023'te 500 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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Çin'in Alçak İrtifa Ekonomisi 2023'te 500 Milyar Yuanı Aştı

Çin'in alçak irtifa ekonomisi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,8 artarak 500 milyar yuanı aştı. CCID danışmanlık tarafından yayımlanan bir rapora göre, ülkenin sivil drone sektörü ve elektrikli dikey kalkış ve iniş uçak endüstrisi büyük bir büyüme kaydetti. Alçak irtifa araç üretimi ve hizmetleri, gelişmekte olan stratejik sektöre en büyük katkıyı sağladı. Çin'deki insansız hava aracı sayısı da önemli ölçüde arttı.

02.04.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in alçak irtifa ekonomisinin büyüklüğü 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,8 artarak 500 milyar yuanı (69,15 milyar ABD doları) aştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan CCID danışmanlık tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir rapor, ülkenin sivil drone sektörünün geçen yıl yaklaşık 120 milyar yuana genişlediğini, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçak endüstrisinin ise 1 milyar yuana yaklaştığını gösterdi.

Rapora göre, alçak irtifa araç üretimi ve hizmetleri, yaklaşık yüzde 55'lik payla gelişmekte olan stratejik sektöre en büyük katkıyı sağladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki insansız hava aracı (İHA) sayısı 2023 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,2 artarak 1,27 milyon adet civarında kaydedildi. Sivil İHA'lar geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 23,11 milyon saat uçtu.

CCID danışmanlık şirketine göre, bu yılın Şubat ayı itibarıyla Çin'in alçak irtifa ekonomi sektöründe 57.000'den fazla işletme bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, Ekonomi, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Alçak İrtifa Ekonomisi 2023'te 500 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Alçak İrtifa Ekonomisi 2023'te 500 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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