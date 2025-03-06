Çin'in Antarktika'da Hidrojen Enerjisi Başarısı - Son Dakika
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Çin'in Antarktika'da Hidrojen Enerjisi Başarısı

Çin, Antarktika'da bağımsız geliştirdiği hidrojen yakıt hücresi ile elektrik üretmeyi başardı.

06.03.2025 17:53
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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği hidrojen yakıt hücresi, ülkenin Antarktika'daki Qinling İstasyonu'nda başarıyla elektrik üretti. Böylece kutup bölgesinde hidrojen enerjisi teknolojisinin ilk uygulaması gerçekleştirilmiş oldu.

Çin Bilim Günlüğü gazetesinde çarşamba günü yayımlanan habere göre Çin Devlet Elektrik Yatırım Anonim Şirketi'ne bağlı bir hidrojen enerjisi teknolojisi kuruluşu tarafından geliştirilen yakıt hücresi, istasyonun mikro şebeke sisteminin temel bileşeni olarak hizmet veriyor. Sistem, maksimum 50 metreküp kapasiteye sahip bir hidrojen depolama tankı ile donatılmış durumda. Yakıt hücresi bağımsız çalıştığında, istasyona 30 kilovatlık kesintisiz güç sağlayarak 24 gün boyunca çalışabiliyor.

Modüler ölçeklenebilirliğe sahip olacak şekilde tasarlanan yakıt hücresi sistemi, 50 kilovattan onlarca megavata kadar güç üretebiliyor. Yüzde 50 güç üretim verimliliği ve yüzde 90'ın üzerinde birleşik ısı ve güç verimliliği sağlayan sistem, 40.000 saatlik tasarım ömrüne sahip.

Hidrojen yakıt hücresi, geleneksel fosil yakıt bazlı enerji üretimine kıyasla yaklaşık 400 gram standart kömür tasarrufu sağlarken, üretilen her kilovat-saat elektrik için karbondioksit emisyonunu yaklaşık 1 kilogram azaltıyor.

Rüzgar ve güneşin elverişli olduğu dönemlerde, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin ürettiği fazla elektrik, hidrojen üretmek için kullanılıyor ve bu hidrojen daha sonra kullanılmak üzere depolanıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin yetersiz olduğu durumlarda ise depolanan hidrojen, yakıt hücresi aracılığıyla tekrar elektrik ve ısıya dönüştürülerek istikrarlı ve sürdürülebilir enerji kaynağı sağlanıyor.

Antarktika'da sistemin başarıyla uygulanması, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin aşırı düşük sıcaklıklardaki ortamlarda güvenli olduğunu kanıtlıyor ve kutup enerji sistemlerinde hidrojen enerjisinin kullanımındaki kritik boşluğu dolduruyor. Bu uygulama, düşük sıcaklığa sahip diğer zorlu ortamlarda enerji sistemleri ve mikro şebekelerin inşasına yönelik bir ölçüt oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Antarktika'da Hidrojen Enerjisi Başarısı - Son Dakika

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