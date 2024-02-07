Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu Faaliyete Geçti

Çin\'in Antarktika\'daki Qinling İstasyonu Faaliyete Geçti

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonu olan Qinling İstasyonu, 6 Şubat 2024 tarihinde faaliyete geçti. Havadan çekilen drone fotoğrafında Qinling İstasyonu görülüyor.

07.02.2024 12:19
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QİNLİNG İSTASYONU, 7 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu görülüyor, 6 Şubat 2024.

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonu olan Qinling İstasyonu Çarşamba günü faaliyete geçti. (Fotoğraf: Zhu He/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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