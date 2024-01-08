Çin\'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2, Amundsen Denizi\'nde bilimsel keşif gezisi yapıyor

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XUELONG 2 GÜVERTESİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Amundsen Denizi'nde bilimsel keşif gezisi yürüten Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 görülüyor, 6 Ocak 2024.
Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi üyeleri, kısa süre önce Amundsen Denizi'nde bulunan Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2'nin güvertesinde bilimsel çalışmalarda bulundu. (Fotoğraf: Chen Dongbin/Xinhua)
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