HANGZHOU, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi "Peace Ark" (Barış Gemisi), Pazar sabahı ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Zhoushan'daki askeri limandan Mission Harmony-2024 görevi için yola çıktı.
Gemi görev süresince Seyşeller, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Kamerun, Benin, Moritanya, Cibuti ve Sri Lanka olmak üzere 13 ülkeyi ziyaret edecek ve yerel halka sağlık hizmeti verecek. Gemi ayrıca Fransa ve Yunanistan'a da uğrayacak.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Barış Gemisi, Afrika ve Asya ülkelerine sağlık hizmeti götürecek - Son Dakika
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