Çin\'in Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticareti tarihi seviyeye ulaştı

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BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Beijing-Tianjin- Hebei bölgesinin dış ticareti yılın ilk yarısında tarihi bir seviyeye ulaştı.

Çin'deki istatistik bürolarının Salı günü açıkladığı verilere göre bölgenin dış ticareti, yılın ilk altı ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 2,54 trilyon yuan (yaklaşık 356,9 milyar ABD doları) seviyesine yükseldi.

Toplam ihracat değeri söz konusu dönemde, önceki yıla göre yüzde 6,4 artışla 673,87 milyar yuan olurken, ithalat değeri ise önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 1,87 trilyon yuana ulaştı. Bölgenin dış ticareti yılın ilk altı ayında ülke toplamının yüzde 12'sini teşkil etti.

Özellikle Beijing, bu dönemde toplam 1,83 trilyon yuanlık dış ticaret değeri kaydederek bölge toplamının yüzde 72'sini oluşturdu.

Gelişmekte olan sektörler yılın ilk yarısında bölgenin ihracat artışını yönlendirmeye devam etti. Söz konusu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yeni nesil bilişim teknolojileri ihracatı yüzde 18,3, ilaç ve sağlık sektörünün ihracatı yüzde 16, havacılık sektörünün ihracatı yüzde 17,3, otomotiv sektörünün ihracatı ise yüzde 54,6 artış gösterdi.

Çin, daha iyi ekonomik yapıya, daha temiz çevreye ve gelişmiş kamu hizmetlerine sahip bir model oluşturmak amacıyla 2014 yılının başlarında ulusal başkent Beijing, komşu Tianjin Belediyesi ve Hebei eyaletinin kalkınmasını koordine etme stratejisini başlatmıştı.