Çin'in Binek Otomobil İhracatı Artıyor

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LİANYUNGANG, 22 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan bir limanda ihraç edilecek binek otomobiller görülüyor, 21 Şubat 2025.

Çarşamba günü açıklanan sektör verilerine göre, Çin'in binek otomobil sektörü Ocak ayında hem üretim hem de satışlarda istikrarlı büyümesini sürdürdü. Binek otomobil ihracatı Ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 395.000 adede ulaştı. (Fotoğraf: Wang Chun/Xinhua)