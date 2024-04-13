Çin'in büyük tekstil işletmelerinin karı 18,2 milyar yuana yükseldi

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in büyük tekstil işletmelerinin toplam karı bu yılın ilk iki ayında 18,2 milyar yuana (yaklaşık 2,56 milyar ABD doları) yükseldi.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre bu firmaların toplam faaliyet gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 artarak 675 milyar yuan oldu.
Büyük tekstil şirketlerinin endüstriyel üretimi ise yıllık bazda yüzde 7,7 arttı.
Veriler ayrıca Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatının iki aylık dönemde yıllık yüzde 14,3 artışla 45,1 milyar ABD dolarına ulaştığını ortaya koydu.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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