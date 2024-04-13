Çin'in büyük tekstil işletmelerinin karı 18,2 milyar yuana yükseldi

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in büyük tekstil işletmelerinin toplam karı bu yılın ilk iki ayında 18,2 milyar yuana (yaklaşık 2,56 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre bu firmaların toplam faaliyet gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 artarak 675 milyar yuan oldu.

Büyük tekstil şirketlerinin endüstriyel üretimi ise yıllık bazda yüzde 7,7 arttı.

Veriler ayrıca Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatının iki aylık dönemde yıllık yüzde 14,3 artışla 45,1 milyar ABD dolarına ulaştığını ortaya koydu.