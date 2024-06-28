Çin\'in Chang\'e-6 Keşif Aracı Ay\'dan Örnek Topladı

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek topladığını duyurdu.
Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian, Beijing'de düzenlenen açılış töreninde, örneklerin bulunduğu hazneyi bir örnek sertifikasıyla birlikte Çin Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Ding Chibiao'ya teslim etti.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, teslim törenine başkanlık yaptı.
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