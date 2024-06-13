Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafında Fotoğraf Çekti

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Çin'in Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış aracı kombinasyonunun kısa süre önce Ay'ın uzak tarafında çekilen fotoğrafı, insanlığın Ay keşfinde tarihi bir anı ölümsüzleştirdi.

ANONS Yapay Zeka:

"Çin'in Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış aracı kombinasyonunun kısa süre önce Ay'ın uzak tarafında çekilen fotoğrafı, insanlığın Ay keşfinde tarihi bir anı ölümsüzleştirdi.

Fotoğraf, Chang'e-6 görevinin Ay'a götürdüğü mini gezgin tarafından çekildi.

Ay'ın uzak tarafında sondaj yaparak örnekler toplayan keşif aracı şu anda Ay yörüngesinde dönüş yolculuğu için en uygun zamanı bekliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)