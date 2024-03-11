Çin\'in Chongqing Belediyesi, yağlı tohum ekimiyle ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi oldu

CHONGQİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yağlı tohum ekimi konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Tongnan Bölgesi, 2022 yılında bu alanda ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi olarak belirlendi.
Yerel yetkililer, bölgedeki kanola ekim alanlarının değerinden en iyi şekilde faydalanmak için turizm ve diğer ilgili hizmetleri getirerek hem çiftçilerin gelirlerine hem de bölgedeki kırsal canlandırma sürecine ivme kazandırdı.
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Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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