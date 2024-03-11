Çin\'in Chongqing Belediyesi, yağlı tohum ekimiyle ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi oldu

Güncel

CHONGQİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yağlı tohum ekimi konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Tongnan Bölgesi, 2022 yılında bu alanda ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi olarak belirlendi.

Yerel yetkililer, bölgedeki kanola ekim alanlarının değerinden en iyi şekilde faydalanmak için turizm ve diğer ilgili hizmetleri getirerek hem çiftçilerin gelirlerine hem de bölgedeki kırsal canlandırma sürecine ivme kazandırdı.