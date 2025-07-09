Çin'in Denizcilik Ekonomisi Rekor Kırdı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in denizcilik ekonomisinin toplam değerinin 2024 yılında 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) aşmasıyla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) sosyal ve ekonomik kalkınmada elde ettiği başarıları açıklayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'in deniz taşımacılığı ve konteyner işlem hacminin geçen yıl küresel toplamın yaklaşık üçte birini oluşturduğunu kaydeden Zheng, ülkenin gemi ve açık deniz mühendislik ekipmanlarındaki küresel pazar payınınsa yüzde 50'yi aştığını söyledi.

Zheng, ülkenin denizde su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde birkaç yıldır art arda dünya lideri konumunu sürdürdüğünü de ifade etti.