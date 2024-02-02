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Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretim Rekorları Kırıyor - Son Dakika
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Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretim Rekorları Kırıyor

Çin\'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretim Rekorları Kırıyor

Çin'in bağımsız olarak geliştirilen ve inşa edilen ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao, şimdiye kadar 7 milyar metreküp doğalgaz ve 700.000 metreküp petrol üretti. Sanya şehrine 150 km mesafede bulunan gaz sahası, günlük gaz üretiminin 10 milyon metreküplük zirveye ulaşmasını sağlayabilir.

02.02.2024 16:00
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HAİKOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirilen ve inşa edilen ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao veya diğer adıyla Derin Deniz No.1'de, şimdiye kadar üretilen toplam doğalgaz miktarı 7 milyar metreküpü, petrol miktarı ise 700.000 metreküpü aştı.

Çin'de türünün en derin örneği olan Shenhai Yihao ultra derin su gaz sahası Haziran 2021'de faaliyete geçti.

İşletmecisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne (CNOOC) göre, gaz sahası artık günlük gaz üretiminin 10 milyon metreküplük tasarlanan zirveye ulaşmasını sağlayabilir ve yerel derin su petrol ve doğalgaz üretiminin artmasını büyük ölçüde teşvik edebilir.

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın Sanya şehrine 150 km mesafede bulunan Derin Deniz No.1, denizin maksimum 1.500 metre derinliğinde çalışabiliyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretim Rekorları Kırıyor - Son Dakika
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