Çin\'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretim Rekorları Kırıyor

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HAİKOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirilen ve inşa edilen ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao veya diğer adıyla Derin Deniz No.1'de, şimdiye kadar üretilen toplam doğalgaz miktarı 7 milyar metreküpü, petrol miktarı ise 700.000 metreküpü aştı.

Çin'de türünün en derin örneği olan Shenhai Yihao ultra derin su gaz sahası Haziran 2021'de faaliyete geçti.

İşletmecisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne (CNOOC) göre, gaz sahası artık günlük gaz üretiminin 10 milyon metreküplük tasarlanan zirveye ulaşmasını sağlayabilir ve yerel derin su petrol ve doğalgaz üretiminin artmasını büyük ölçüde teşvik edebilir.

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın Sanya şehrine 150 km mesafede bulunan Derin Deniz No.1, denizin maksimum 1.500 metre derinliğinde çalışabiliyor.