Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yüzde 16,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yüzde 16,9 Arttı

Çin\'in Dış Ticareti Mayıs\'ta Yüzde 16,9 Arttı
09.06.2026 10:31
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Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, Mayıs ayında %16,9 artarak 4,45 trilyon yuan oldu.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin mal ithalat ve ihracatının toplam değeri 4,45 trilyon yuana (yaklaşık 653 milyar ABD doları) ulaştı. Böylece toplam dış ticaret hacmi, üst üste üçüncü ayda da 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. Veriler, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8, ithalatın ise yüzde 21,5 arttığını gösterdi.

Yılın ilk 5 ayındaki toplam dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artışla 20,68 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yüzde 16,9 Arttı - Son Dakika

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