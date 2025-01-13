Çin\'in Dış Ticareti Yüzde 5 Arttı

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.
ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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