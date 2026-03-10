Çin\'in Dış Ticaretinde Büyük Artış

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Konteyner taşımacılığına ait görüntüler

Çin'in dış ticareti 2026 yılının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in dış ticareti 2026 yılının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam mal ticaret hacmi aynı dönemde 7,73 trilyon yuana (yaklaşık 1,12 trilyon ABD doları) ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 4,62 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise yüzde 17,1 artışla 3,11 trilyon yuana yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)