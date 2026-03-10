Çin'in Dış Ticaretinde Büyük Artış - Son Dakika
Çin'in Dış Ticaretinde Büyük Artış

Çin\'in Dış Ticaretinde Büyük Artış
10.03.2026 18:43
Çin'in dış ticareti 2026'nın ocak-şubat döneminde yüzde 18,3 arttı; ihracat 4,62 trilyon yuana yükseldi.

Çin'in dış ticareti 2026 yılının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı.

Çin'in dış ticareti 2026 yılının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam mal ticaret hacmi aynı dönemde 7,73 trilyon yuana (yaklaşık 1,12 trilyon ABD doları) ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 4,62 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise yüzde 17,1 artışla 3,11 trilyon yuana yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticaretinde Büyük Artış - Son Dakika

Çin'in Dış Ticaretinde Büyük Artış
