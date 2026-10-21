Hindistan'da fil dehşeti: Bakıcısını ezdi, şehri birbirine kattı

Hindistan’ın Varanasi kentinde festival için getirilen bir fil, zincirlerini kırarak dehşet saçtı. Kendisini zapt etmeye çalışan bakıcısını hortumuyla havaya kaldırıp yere fırlatan dev hayvan, yaklaşık 13 saat süren nefes kesen bir operasyonla kontrol altına alınabildi.

BAKICISINI HORTUMUYLA YERE FIRLATTI

Olay, Uttar Pradesh eyaletine bağlı Varanasi kentinde düzenlenen Ramnagar Ramleela etkinliği sırasında yaşandı. Azamgarh kentinden getirilen "Dhanraj" isimli fil, sabah saatlerinde bağlı olduğu demir zinciri kopararak kontrolden çıktı. Fili sakinleştirmek için hamle yapan bakıcı Chaplu, öfkeli hayvanın hedefi oldu. Bakıcısını tek hamlede hortumuyla havaya kaldırıp hışımla yere fırlatan fil, talihsiz adamı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan bakıcının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ, ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Serbest kalan öfkeli fil, sokaklarda ilerleyerek önüne çıkan dükkanlara ve yapılara zarar verdi. Devirdiği elektrik direği nedeniyle bölgede saatlerce elektrik kesintisi yaşanırken, polis ekipleri ana yolları trafiğe kapattı. Esnafın kepenk indirdiği kentte, devam eden festival gösterileri de güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

13 SAAT SÜREN NEFES KESEN OPERASYON

Yerel ekiplerin çaresiz kalması üzerine bölgeye Gorakhpur Hayvanat Bahçesi’nden özel bir uzman ekip sevk edildi. Sakinleştirici tüfekler ve özel ilaçlarla donatılan 4 kişilik uzmanın müdahalesiyle öfkeli fil, tam 13 saatlik zorlu uğraşın ardından iğneyle uyutularak kontrol altına alındı. Fili etkisiz hale getiren ekipler, kentte saatlerdir süren büyük paniğe son verdi.