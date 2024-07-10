Çin'in Drone Endüstrisi Hızla Gelişiyor

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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in drone endüstrisi, 2024'ün ilk yarısında yeni tescil edilen insansız hava araçlarının sayısındaki büyük artış sayesinde hızlı gelişme kaydetti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Song Zhiyong, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk yarısında 2023'ün sonundaki rakama kıyasla yüzde 48 artışla yaklaşık 608.000 adet yeni insansız hava aracının tescil edildiğini açıkladı.

Song, insansız hava araçlarının toplam uçuş süresinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre 134.000 saat artışla yaklaşık 9,82 milyon saate ulaştığını sözlerine ekledi.

Song, "Veriler, Çin'in alçak irtifa ekonomisinin yeni bir hızlı gelişim aşamasına girmekte olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkili, idarenin insansız hava aracı sektöründeki teknik standartları daha da optimize edeceğini ve insansız hava araçlarının kullanımı için altyapı planlamasını ve inşaatını iyileştirme konusunda yerel yetkililere kılavuzluk edeceğini belirtti.

Song, alçak irtifalı insansız hava araçlarının iletişim, navigasyon ve gözetim becerilerini ilerletmek ve farklı uçuş faaliyetleri için güvenli işletim kuralları ve düzenleyici politikalar oluşturmak üzere çaba sarf edileceğini söyledi.

Gelişmekte olan alçak irtifa ekonomisi, teknolojik inovasyonun desteğiyle Çin'de hızla büyüyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı bünyesindeki bir araştırma enstitüsünün raporuna göre, sektörün değeri 2023 yılında 505,95 milyar yuana (yaklaşık 70,92 milyar ABD doları) ulaşırken, 2026 yılına kadar 1 trilyon yuanı aşması bekleniyor.