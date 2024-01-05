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Çin'in e-ticaret lojistik endeksi düşüş gösterdi - Son Dakika
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Çin'in e-ticaret lojistik endeksi düşüş gösterdi

Çin'in e-ticaret lojistik endeksi, 2023'ün Aralık ayında Kasım ayına kıyasla 0,7 puan azalarak 112,4 puan oldu. Endeksin düşüşü, çevrimiçi alışveriş promosyonlarının sona ermesinden kaynaklandı. Öte yandan, ülkenin e-ticaret lojistik endeksi 2023'te ortalama 110,1 puan ile 2022'dekinden 4,2 puan daha yüksek seviyede gerçekleşti. Ocak ayında ise e-ticaret lojistik endeksinin yüksek seyretmesi bekleniyor.

Çin\'in e-ticaret lojistik endeksi düşüş gösterdi
05.01.2024 - 16:40,
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret lojistik endeksi, 2023'ün Aralık ayında Kasım ayına kıyasla 0,7 puan azalarak 112,4 puan oldu.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, söz konusu düşüşün temel olarak çevrimiçi alışveriş promosyonlarının sona ermesinden kaynaklandığını bildirdi. Endeks, e-ticaret devi JD.com ve federasyon tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Öte yandan, ülkenin e-ticaret lojistik endeksi 2023'te ortalama 110,1 puan ile 2022'dekinden 4,2 puan daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Aralık ayında toplam iş hacmi alt endeksi hafif bir düşüşle 123,6 puana geriledi.

Lojistik zamanlama alt endeksi ise geçen ay düşmeye devam ederek Kasım ayına kıyasla 0,9 puan geriledi.

İleriye dönük tahminde bulunan federasyon, yaklaşan Yeni Ay Yılı tatili için yapılan harcamalardaki dönemsel artış da dahil olmak üzere birçok faktörün etkisiyle e-ticaret lojistik endeksinin Ocak ayında yüksek seyretmesini bekliyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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