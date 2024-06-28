Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Artıyor

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs ayı sonunda 3,04 milyar kilovata ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışa tekabül ediyor. Rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 20,5 artarak 460 milyon kilovata, güneş enerjisi kapasitesi ise yüzde 52,2 artarak 690 milyon kilovata yükseldi. Ülkenin önde gelen elektrik üretim işletmeleri ise Ocak-Mayıs döneminde elektrik tedarik projelerine 257,8 milyar yuan yatırım yaparak bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

28.06.2024 16:57
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs ayı sonunda yaklaşık 3,04 milyar kilovata ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışa tekabül ediyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz ayın sonunda rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretim kapasitesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 artarak 460 milyon kilovata, güneş enerjisinin toplam elektrik üretim kapasitesi ise yüzde 52,2 artarak 690 milyon kilovata yükseldi.

Ülkenin önde gelen elektrik üretim işletmeleri Ocak-Mayıs döneminde elektrik tedarik projelerine toplam 257,8 milyar yuan (yaklaşık 36,17 milyar ABD doları) yatırım yaparken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışa işaret ediyor.

Çin'in ilk beş ayda elektrik şebekesi projelerine yaptığı yatırım, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 170,3 milyar yuan oldu.

Kaynak: Xinhua

Güneş, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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