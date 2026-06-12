Çin\'in Elektrikli Araçları Türkiye\'ye İhraç Ediliyor

NANNİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde önemli bir elektrikli araç üretim merkezi olarak öne çıkan Guigang'da bulunan fabrikalar, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda pazara sevk edilen iki tekerlekli elektrikli araçlara yönelik artan yurtdışı talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Çin'in en büyük elektrikli araç üretim üslerinden biri olarak bilinen kent, 100'ü aşkın araç ve yedek parça üreticisine ev sahipliği yapıyor. Son derece entegre bir sanayi zinciri ve güçlü üretim kapasitesiyle desteklenen Guigang'ın ürünleri, 30'u aşkın ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'nin son yıllarda ulusal politika çerçevelerinde yüksek standartlı dışa açılıma ve yüksek kaliteli kalkınmaya tutarlı bir şekilde öncelik vermesiyle Çinli üreticiler, küresel rekabet güçlerini artırdı ve uluslararası işbirliğini genişletti.

Bu sayede elektrikli mobilite gibi yeşil ve yenilikçi sektörlerin, Çin'in dış ticaretindeki büyümede oynadıkları itici güç rolü giderek daha büyük bir önem kazandı. Uygun fiyatlı, enerji tasarrufu sağlayan ve esnek şehir içi ulaşım çözümlerine yönelik talebin artmasıyla, Çin'de üretilen iki tekerlekli elektrikli araçlar hem Türkiye hem de Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında giderek daha fazla tercih edilmeye başladı.

Guangxi Guigang Oupai Elektrikli Araç Şirketi'nin atölyesinde otomatik üretim hatları ve robotik kaynak kolları tam kapasiteyle çalışırken, yükleme alanındaki işçiler ihracata yönelik sevkiyat hazırlıklarını sürdürüyor.

Şirketin dış ticaret departmanı direktörü olan Deng Bo, "Müşteriler teslimatların hızlandırılmasını istiyor. Bu nedenle fazla mesai yapıyoruz. Kısa süre önce Laos'a 300 araç gönderdik. Türkiye'ye sevk edilmeyi bekleyen 1.500 aracımız daha var" dedi.

Deng, bu yıl yurtdışı talebinin güçlü seyrini koruduğunu ve ihracatın istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini belirtti. Şirketin 2022 yılından bu yana Türkiye, Sri Lanka, Peru ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine iki tekerlekli elektrikli araç ihraç ettiğini kaydeden Deng, ihracatın 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55,8 artarak 5.300 adede ulaştığını söyledi.

Deng, Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin Avrupa Birliği sertifikasına sahip olduğunu belirterek, parçaların demonte halde gönderildiğini ve montajın Türkiye'de yapıldığını ifade etti.

"Biz sadece araç satmıyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizi Türkiye'nin yol koşulları ve mevzuatına göre uyarlıyoruz" diyen Deng, geliştirilmiş amortisör sistemi ve daha uzun menzil sunan bataryaları buna örnek gösterdi.

Son yıllarda Türkiye'de çevre dostu ve ekonomik kısa mesafeli ulaşım çözümlerine yönelik talep artmaya devam ediyor. Sektör uzmanlarına göre, iki tekerlekli elektrikli araçlar esnek kullanım imkanı ve uygun fiyatları sayesinde giderek daha fazla ilgi görüyor.

Guigang'ın son derece entegre tedarik zinciri de üreticilerin maliyet kontrolü ve teslimat hızı açısından rekabet gücünü korumasına yardımcı oluyor. Kentin yıllık üretim kapasitesi 5,5 milyon araca ulaşıyor.

Guangxi Xingbao Teknoloji Şirketi de Türkiye pazarına açılmayı hedefleyen yerel şirketler arasında yer alıyor. Şirket, Türk iş ortaklarıyla çalışmayı ve yerel tüketici taleplerine uygun ürünler geliştirmeyi planlıyor.

Şirketin dış ticaret departmanı genel müdür yardımcısı Xiao Zhenjie, "Ürünlerimiz çevre dostu, ekonomik ve kullanışlı. Türk tüketicilere daha fazla seçenek sunmak istiyoruz" dedi.