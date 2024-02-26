Çin\'in en büyük açık deniz petrol şirketi, dünyanın en büyük metamorfik kayaç petrol sahasını duyurdu

TİANJİN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), doğrulanmış petrol ve doğalgaz rezervleri toplamda 200 milyon metreküpü aşan Bozhong 26-6 petrol sahasının dünyanın en büyük metamorfik kayaç petrol sahası haline geldiğini duyurdu.
Bozhong 26-6 petrol sahası, Bohai Denizi'nin güney sularında ve Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne yaklaşık 170 kilometre mesafede, ortalama 22 metrelik su derinliğinde yer alıyor.
CNOOC, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl keşfedilen petrol sahasında 40 milyon metreküpü aşan yeni doğrulanmış petrol ve doğalgaz rezervinin ortaya çıktığını açıkladı.
Şirkete göre Bohai 26-6 petrol sahası rezervuarı, birkaç kilometre derinlikteki deniz yatağı altında bulunan metamorfik kayaçlara gömülü durumda.
Petrol sahasının 30 milyon metreküpten fazla ham petrol üreterek 20 yılı aşkın süre boyunca 1 milyondan fazla kişinin günlük ulaşım ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor. CNOOC Tianjin şubesi genel müdür yardımcısı Zhou Jiaxiong, petrol sahasının ayrıca 11 milyar metreküpten fazla doğalgaz üreterek 60 yılı aşkın süre boyunca 1 milyondan fazla kişinin ev içi doğalgaz tüketimini karşılayabileceğini belirtti.
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